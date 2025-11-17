Apéro-rencontres autour de l'exposition Compte-goutte de Manif d'art 12

Organisé par
À propos de cet événement
L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un organisme sans but lucratif et dépend entièrement de ses bienfaiteur·trice·s. Vous aimez la culture et aimeriez encourager notre organisme? Il est possible d'opter pour une entrée « solidaire » en laissant une contribution volontaire.
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister. Aucun remboursement n'est possible.
L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un organisme sans but lucratif et dépend entièrement de ses bienfaiteur·trice·s. Vous aimez la culture et aimeriez encourager notre organisme? Il est possible d'opter pour une entrée « solidaire » en laissant une contribution volontaire.
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister. Aucun remboursement n'est possible.
L'Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas (L'ECQSN) est un organisme sans but lucratif qui oeuvre à rendre la culture accessible à toutes et à tous. Il est possible de profiter de l'entrée à moindre coût, voire gratuitement, pour une simple découverte ou que chaque personne de notre communauté puisse profiter des bienfaits de la culture de manière égalitaire.
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre absence au moins 48 heures avant l'événement afin de permettre à une autre personne d'y assister.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!