Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

Organisé par

Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal

À propos de cet événement

Approche orientée vers les solutions - 18 et 25 novembre 2026

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7, Canada

Prix régulier
500 $

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.

Prix réduit
110 $

Ce tarif est destiné à tous les organismes communautaires de l'île de Montréal qui travaillent en itinérance et est offert grâce à un financement du CIUSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.

Les frais d'inscription sont non remboursables. Cependant, contactez-nous à [email protected] si vous souhaitez interchanger des participant.e.s.

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