10 AVRIL - Exposition de Jeunes Artistes

32 Rue Beaubien E

Montréal, QC H2S 1P8, Canada

Admission générale
10 $
Tous les bénéfices sont reversés à Juritrans ; une clinique juridique à but non lucratif et de défense des droits de l'homme assurant la justice et l'accès à la justice pour les personnes bispirituelles, trans et non-binaires ainsi que leurs proches.
