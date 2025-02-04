Articles promotionnels La Saint-Patrick à Québec 2025
L'ensemble des fans - The fan package
99,99 $
Célébrez en grand avec notre ensemble de La Saint-Patrick à Québec ! Ce forfait exclusif contient tous les articles incontournables pour vivre pleinement l’événement avec style et au chaud:
☘️ Tuque
☘️ Foulard
☘️ Tasse Haut de Gamme
☘️ Challenge Coin DSPQ
☘️ Aimant de Frigo (2)
☘️ Tattoo Temporaire (2)
☘️ Sous-Verres (4)
Profitez d’une réduction de 20 % sur le tarif habituel ! Offrez-vous cet ensemble complet à un prix avantageux et faites de votre expérience de La Saint-Patrick à Québec un événement inoubliable.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Celebrate in style with our exclusive La Saint-Patrick à Québec package! This package includes all the must-have items to fully enjoy the event, stay warm, and look great:
☘️ Beanie
☘️ Scarf
☘️ Premium Travel Mug
☘️ DSPQ Challenge Coin
☘️ Fridge Magnets (2)
☘️ Temporary Tattoos (2)
☘️ Coasters (4)
Enjoy a 25% discount off the regular price! Treat yourself to this complete set at an advantageous price and make your La Saint-Patrick à Québec experience unforgettable.
Célébrez en grand avec notre ensemble de La Saint-Patrick à Québec ! Ce forfait exclusif contient tous les articles incontournables pour vivre pleinement l’événement avec style et au chaud:
☘️ Tuque
☘️ Foulard
☘️ Tasse Haut de Gamme
☘️ Challenge Coin DSPQ
☘️ Aimant de Frigo (2)
☘️ Tattoo Temporaire (2)
☘️ Sous-Verres (4)
Profitez d’une réduction de 20 % sur le tarif habituel ! Offrez-vous cet ensemble complet à un prix avantageux et faites de votre expérience de La Saint-Patrick à Québec un événement inoubliable.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Celebrate in style with our exclusive La Saint-Patrick à Québec package! This package includes all the must-have items to fully enjoy the event, stay warm, and look great:
☘️ Beanie
☘️ Scarf
☘️ Premium Travel Mug
☘️ DSPQ Challenge Coin
☘️ Fridge Magnets (2)
☘️ Temporary Tattoos (2)
☘️ Coasters (4)
Enjoy a 25% discount off the regular price! Treat yourself to this complete set at an advantageous price and make your La Saint-Patrick à Québec experience unforgettable.
Foulard - Scarf
35 $
Découvrez notre nouveau foulard, plus doux et chaud que jamais, surpassant les éditions précédentes.
Affichez fièrement votre attachement au Défilé tout en restant au chaud avec style. En choisissant ce foulard, vous soutenez directement la pérennité de cet événement unique, tout en ajoutant une touche d’élégance à vos tenues hivernales. 🧣✨
--------------------------------------------------------------------------------------------
Discover our new scarf model, softer and warmer than ever, outshining the 2024 edition.
Proudly show your support for the Parade while staying warm in style. By choosing this scarf, you are directly supporting the sustainability of this unique event while adding a touch of elegance to your winter outfits. 🧣✨
Découvrez notre nouveau foulard, plus doux et chaud que jamais, surpassant les éditions précédentes.
Affichez fièrement votre attachement au Défilé tout en restant au chaud avec style. En choisissant ce foulard, vous soutenez directement la pérennité de cet événement unique, tout en ajoutant une touche d’élégance à vos tenues hivernales. 🧣✨
--------------------------------------------------------------------------------------------
Discover our new scarf model, softer and warmer than ever, outshining the 2024 edition.
Proudly show your support for the Parade while staying warm in style. By choosing this scarf, you are directly supporting the sustainability of this unique event while adding a touch of elegance to your winter outfits. 🧣✨
Tasse - Cup
45 $
Découvrez notre nouvelle tasse de transport haut de gamme. Parfaite pour le café, le thé ou toute autre boisson, elle est conçue pour accompagner vos déplacements sans compromis sur la qualité et le style.
Pourquoi l’adopter ?
💚 100 % hermétique : Ne vous souciez plus des fuites ou des éclaboussures.
💚 Isolation thermique exceptionnelle : Votre café reste chaud pendant des heures, idéal pour les longues journées.
💚 Design durable : Testée et approuvée depuis 3 ans par notre directeur général, cette tasse est un incontournable.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Discover our new premium travel mug! Perfect for coffee, tea, or any beverage, it’s designed to accompany you on the go without compromising on quality or style.
Why choose it?
💚 100% leak-proof: No more worries about spills or splashes.
💚 Exceptional thermal insulation: Keeps your coffee hot for hours—ideal for long days.
💚 Durable design: Tested and approved for three years by our general director, this mug is a must-have.
Découvrez notre nouvelle tasse de transport haut de gamme. Parfaite pour le café, le thé ou toute autre boisson, elle est conçue pour accompagner vos déplacements sans compromis sur la qualité et le style.
Pourquoi l’adopter ?
💚 100 % hermétique : Ne vous souciez plus des fuites ou des éclaboussures.
💚 Isolation thermique exceptionnelle : Votre café reste chaud pendant des heures, idéal pour les longues journées.
💚 Design durable : Testée et approuvée depuis 3 ans par notre directeur général, cette tasse est un incontournable.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Discover our new premium travel mug! Perfect for coffee, tea, or any beverage, it’s designed to accompany you on the go without compromising on quality or style.
Why choose it?
💚 100% leak-proof: No more worries about spills or splashes.
💚 Exceptional thermal insulation: Keeps your coffee hot for hours—ideal for long days.
💚 Durable design: Tested and approved for three years by our general director, this mug is a must-have.
Tuques - Beanie
25 $
Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.
Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️
--------------------------------------------------------------------------------------------
Proudly show your love for the Défilé de la Saint-Patrick de Québec with this black beanie featuring a modern and timeless design. Made from 100% acrylic, it offers comfort, warmth, and durability.
Ideal for attending the Défilé de la Saint-Patrick de Québec while staying warm. ☘️
Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.
Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️
--------------------------------------------------------------------------------------------
Proudly show your love for the Défilé de la Saint-Patrick de Québec with this black beanie featuring a modern and timeless design. Made from 100% acrylic, it offers comfort, warmth, and durability.
Ideal for attending the Défilé de la Saint-Patrick de Québec while staying warm. ☘️
Ensemble de sous-verres - Set of coasters
4 $
Ajoutez une touche festive à vos célébrations de la Saint-Patrick avec cet ensemble de 4 sous-verres. Offrez-les en cadeau ou faites-les briller lors de vos festivités de la Saint-Patrick.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Add a festive touch to your St. Patrick’s Day celebrations with this set of 4 coasters. Gift them to loved ones or showcase them during your St. Patrick’s festivities!
Ajoutez une touche festive à vos célébrations de la Saint-Patrick avec cet ensemble de 4 sous-verres. Offrez-les en cadeau ou faites-les briller lors de vos festivités de la Saint-Patrick.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Add a festive touch to your St. Patrick’s Day celebrations with this set of 4 coasters. Gift them to loved ones or showcase them during your St. Patrick’s festivities!
Ajouter un don pour Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!