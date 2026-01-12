Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec

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Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec

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Boutique - La Saint Patrick à Québec

Foulard item
Foulard item
Foulard
35 $

Découvrez notre nouveau foulard, plus doux et chaud que jamais, surpassant les éditions précédentes.

Affichez fièrement votre attachement au Défilé tout en restant au chaud avec style. En choisissant ce foulard, vous soutenez directement la pérennité de cet événement unique, tout en ajoutant une touche d’élégance à vos tenues hivernales. 🧣✨

Tasse isotherme item
Tasse isotherme item
Tasse isotherme
55 $

Découvrez notre nouvelle tasse de transport haut de gamme. Parfaite pour le café, le thé ou toute autre boisson, elle est conçue pour accompagner vos déplacements sans compromis sur la qualité et le style.

Pourquoi l’adopter ?
💚 100 % hermétique : Ne vous souciez plus des fuites ou des éclaboussures.
💚 Isolation thermique exceptionnelle : Votre café reste chaud pendant des heures, idéal pour les longues journées.
💚 Design durable : Testée et approuvée depuis 3 ans par notre directeur général, cette tasse est un incontournable.

Tuque -DSPQ item
Tuque -DSPQ
25 $

Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.

Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️

Tuque - SPQ item
Tuque - SPQ
25 $

Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.

Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️

Bouteille d’eau item
Bouteille d’eau
30 $

Hydratez-vous avec style grâce à la bouteille officielle de la Saint-Patrick à Québec. Pratique, durable et réutilisable, elle est parfaite pour les festivités, le travail ou vos activités quotidiennes.

✔ Format pratique et léger
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
✔ Fermeture sécuritaire


Un essentiel vert à emporter partout 💚

T-Shirt (Adulte) item
T-Shirt (Adulte)
25 $

Affichez fièrement les couleurs de la Saint-Patrick à Québec avec ce chandail confortable et intemporel.

Son design exclusif célèbre l’esprit festif et l’héritage irlandais de notre événement.


✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et confortable
✔ Impression durable
✔ Parfait pour le défilé et les festivités


Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks


Ajoutez-le à votre panier et soyez prêts pour célébrer en vert 💚

Coton ouaté (Adulte) item
Coton ouaté (Adulte)
55 $

Restez au chaud tout en célébrant la Saint-Patrick à Québec avec ce coton ouaté confortable et stylé. Idéal pour les soirées fraîches de mars et pour afficher fièrement les couleurs de l’événement.

✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et chaud
✔ Poche kangourou pratique
✔ Capuchon avec cordons ajustables
✔ Impression durable


Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks


Ne tardez pas… une fois partis, ils ne reviendront pas 💚

Sac fourre-tout item
Sac fourre-tout
15 $

Transportez vos essentiels avec style grâce au sac fourre-tout officiel de la Saint-Patrick à Québec. Pratique, résistant et écologique, il vous accompagnera partout — au défilé, au travail ou à l’épicerie.

✔ Format spacieux et polyvalent
✔ Tissu robuste et durable
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec


Le compagnon parfait pour célébrer en vert 💚

Reproductions haute qualité 11''x14" item
Reproductions haute qualité 11''x14"
55 $

Reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité :  Format 11''x14"

Reproductions haute qualité 14''x18" item
Reproductions haute qualité 14''x18"
75 $

Ce sont tous des reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité :  Format 14''x18"

Reproductions haute qualité 18''x24'' item
Reproductions haute qualité 18''x24''
115 $

Ce sont tous des reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité :  Format 18''x24''

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