Boutique - La Saint Patrick à Québec

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À propos de cette boutique
Découvrez notre nouveau foulard, plus doux et chaud que jamais, surpassant les éditions précédentes.
Affichez fièrement votre attachement au Défilé tout en restant au chaud avec style. En choisissant ce foulard, vous soutenez directement la pérennité de cet événement unique, tout en ajoutant une touche d’élégance à vos tenues hivernales. 🧣✨
Découvrez notre nouvelle tasse de transport haut de gamme. Parfaite pour le café, le thé ou toute autre boisson, elle est conçue pour accompagner vos déplacements sans compromis sur la qualité et le style.
Pourquoi l’adopter ?
💚 100 % hermétique : Ne vous souciez plus des fuites ou des éclaboussures.
💚 Isolation thermique exceptionnelle : Votre café reste chaud pendant des heures, idéal pour les longues journées.
💚 Design durable : Testée et approuvée depuis 3 ans par notre directeur général, cette tasse est un incontournable.
Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.
Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️
Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.
Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️
✔ Format pratique et léger
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
✔ Fermeture sécuritaire
Un essentiel vert à emporter partout 💚
Affichez fièrement les couleurs de la Saint-Patrick à Québec avec ce chandail confortable et intemporel.
Son design exclusif célèbre l’esprit festif et l’héritage irlandais de notre événement.
✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et confortable
✔ Impression durable
✔ Parfait pour le défilé et les festivités
Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks
Ajoutez-le à votre panier et soyez prêts pour célébrer en vert 💚
✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et chaud
✔ Poche kangourou pratique
✔ Capuchon avec cordons ajustables
✔ Impression durable
Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks
Ne tardez pas… une fois partis, ils ne reviendront pas 💚
✔ Format spacieux et polyvalent
✔ Tissu robuste et durable
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
Le compagnon parfait pour célébrer en vert 💚
Reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité : Format 11''x14"
Ce sont tous des reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité : Format 14''x18"
Ce sont tous des reproductions haute qualité de la peinture originale réalisées sur un papier archive avec de l'encre pigmentées. Les reproductions sont signées par l'artiste et viennent avec un certificat d'authenticité : Format 18''x24''
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