International Development and Relief Foundation

Organisé par

International Development and Relief Foundation

À propos de cet événement

WEST ISLAND - IDRF Grand Iftar 2025 Bazaar - Artistes/vendeurs

3855 Boul. Saint-Jean

Dollard-des-Ormeaux, QC H9G 1X2, Canada

1 table & 1 chaise - don de 15%
60 $

10 restants

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 15% de vos bénéfices lors de la soirée. --- This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 15% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 25%
60 $

10 restants

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 25% de vos bénéfices lors de la soirée. --- This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 25% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 50%
60 $

10 restants

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 50% de vos bénéfices lors de la soirée. --- This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 50% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 75%
60 $

10 restants

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 75% de vos bénéfices lors de la soirée. --- This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 75% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 100%
60 $

10 restants

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 100% de vos bénéfices lors de la soirée. --- This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 100% of your profits during the evening.

