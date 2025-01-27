WEST ISLAND - IDRF Grand Iftar 2025 Bazaar - Artistes/vendeurs

Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 15% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 15% of your profits during the evening.
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 15% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 15% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 25%
60 $
10 restants
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 25% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 25% of your profits during the evening.
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 25% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 25% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 50%
60 $
10 restants
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 50% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 50% of your profits during the evening.
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 50% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 50% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 75%
60 $
10 restants
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 75% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 75% of your profits during the evening.
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 75% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 75% of your profits during the evening.
1 table & 1 chaise - don de 100%
60 $
10 restants
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 100% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 100% of your profits during the evening.
Ce billet vous donne accès à une table de 6 pieds et une chaise. De plus, vous consentez à faire don de 100% de vos bénéfices lors de la soirée.
---
This ticket grants you access to a 6-foot table and a chair. Additionally, you agree to donate 100% of your profits during the evening.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!