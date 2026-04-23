Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Organisé par

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

À propos de cet événement

Assemblée de concertation - 23 avril 2026

915 Rue Hains

Drummondville, QC J2C 3A1, Canada

Tarif membre
68,99 $

Ce type de billet est réservé aux membres du CQCM

*Taxes incluses par billet (TPS 893244483RT001 (5%) = 3.00$

TVQ 1006029945 TQ0001 (9.975$) = 5.99$)

Tarif non-membre
86,23 $

Ce type de billet est disponible pour les non-membres du CQCM ou toute personne désirant participer à l'ADC


*Taxes incluses par billet

TPS 893244483RT001 (5%) = 3.75$

TVQ 1006029945 TQ0001 (9.975$) = 7.48$

Tarif relève
57,49 $

Ce type de billet est réservé à la relève et aux étudiant·e·s (18-35 ans)


*Taxes incluses par billet

TPS 893244483RT001 (5%) = 2.50$

TVQ 1006029945 TQ0001 (9.7975$) = 4.99$

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