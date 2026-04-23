Assemblée de concertation - 23 avril 2026

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À propos de cet événement
Ce type de billet est réservé aux membres du CQCM
*Taxes incluses par billet (TPS 893244483RT001 (5%) = 3.00$
TVQ 1006029945 TQ0001 (9.975$) = 5.99$)
Ce type de billet est disponible pour les non-membres du CQCM ou toute personne désirant participer à l'ADC
*Taxes incluses par billet
TPS 893244483RT001 (5%) = 3.75$
TVQ 1006029945 TQ0001 (9.975$) = 7.48$
Ce type de billet est réservé à la relève et aux étudiant·e·s (18-35 ans)
*Taxes incluses par billet
TPS 893244483RT001 (5%) = 2.50$
TVQ 1006029945 TQ0001 (9.7975$) = 4.99$
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