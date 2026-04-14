Association québécoise des fauconniers et autoursiers

Organisé par

Association québécoise des fauconniers et autoursiers

À propos de cet événement

AQFA - Assemblée générale annuelle 2026 - Avis de convocation

Centre communautaire Laurent-Venne au 225 Boulevard J. A. Paré

Repentigny, QC J5Z 4M6.

Admission membre
Gratuit

Ce sera l’occasion de faire une rétrospective de l’année 2025-26 et de discuter des projets et des activités à venir pour la prochaine année. Vos commentaires et suggestions seront les bienvenus! Nous prévoyons commander de la pizza pour le dîner avec des salades en accompagnement. 


SVP veuillez répondre avant le 17 mai!

Pour plus de détails, et visualisez le procès-verbal, cliquez ici https://drive.google.com/file/d/1YEFtJqn_ySg84GTXN-MO3dt0rG-zKqBn/view?usp=sharing


Prix de présence, ne manquez pas cette occasion!

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