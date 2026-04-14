AQFA - Assemblée générale annuelle 2026 - Avis de convocation

Ce sera l’occasion de faire une rétrospective de l’année 2025-26 et de discuter des projets et des activités à venir pour la prochaine année. Vos commentaires et suggestions seront les bienvenus! Nous prévoyons commander de la pizza pour le dîner avec des salades en accompagnement.





SVP veuillez répondre avant le 17 mai!

Pour plus de détails, et visualisez le procès-verbal, cliquez ici https://drive.google.com/file/d/1YEFtJqn_ySg84GTXN-MO3dt0rG-zKqBn/view?usp=sharing





Prix de présence, ne manquez pas cette occasion!