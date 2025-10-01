Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale

Organisé par

Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale

À propos de cet événement

Assemblée générale annuelle 2024-2025

Université Bishop's - Théâtre Centennial 2600 Rue College

Sherbrooke, QC J1M 1T7

Membership, conférence, AGA, bouchées
20 $

Ce billet inclut l'adhésion à PEPINES pour 2025-2026, l'accès à la conférence, à l'Assemblée générale annuelle et aux bouchées.

Membres solidaires - Conférence, AGA, bouchées
50 $

Ce billet inclut l'accès à la conférence, à l'Assemblée générale annuelle et aux bouchées.
*Ce billet ne comprend pas l'adhésion à PEPINES.

Conférence, AGA, bouchées
35 $

Ce billet inclut l'accès à la conférence, à l'Assemblée générale annuelle et aux bouchées.

*Ce billet ne comprend pas l'adhésion à PEPINES.

Ajouter un don pour Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!