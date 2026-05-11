CJEMY

Organisé par

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À propos de cet événement

Assemblée générale annuelle 2025-2026

6 Rue Provost

Verchères, QC J0L 2R0, Canada

Admission générale
Gratuit

Participer à l'AGA pour découvrir le CJEMY en tant qu'observateur.

Devenir membre votant
Gratuit

Obtenir le droit de vote à l'AGA. Pouvoir proposer et seconder des propositions inscrites au procès verbal. Avoir la possiblité d'élire de nouveaux administrateurs ou de reconduire les mandats des administrateurs actuels.

Candidature pour le Conseil d'administration
Gratuit

Faites une différence dans votre communauté

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour son conseil d’administration. En vous joignant à notre CA, vous contribuez activement au développement des jeunes de la région en leur offrant des opportunités d’accompagnement vers leur réussite professionnelle et personnelle. Mettez à profit votre expertise et votre leadership au sein d’un organisme engagé et en pleine évolution.

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