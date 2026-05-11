Assemblée générale annuelle 2025-2026

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À propos de cet événement
Participer à l'AGA pour découvrir le CJEMY en tant qu'observateur.
Obtenir le droit de vote à l'AGA. Pouvoir proposer et seconder des propositions inscrites au procès verbal. Avoir la possiblité d'élire de nouveaux administrateurs ou de reconduire les mandats des administrateurs actuels.
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Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour son conseil d’administration. En vous joignant à notre CA, vous contribuez activement au développement des jeunes de la région en leur offrant des opportunités d’accompagnement vers leur réussite professionnelle et personnelle. Mettez à profit votre expertise et votre leadership au sein d’un organisme engagé et en pleine évolution.
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