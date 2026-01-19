Assemblée générale annuelle

Organisé par
À propos de cet événement
Montreal, QC H3N 1Z2, Canada
Pour assister à l’Assemblée générale en personne, sans devenir membre du RIVO.
Le droit de vote est réservé aux membres en règle.
Pour assister à l’Assemblée générale en personne, et de renouveler votre adhésion.
Pour assister à l’Assemblée générale en virtuel, sans devenir membre du RIVO.
Le droit de vote est réservé aux membres en règle.
Pour assister à l’Assemblée générale en virtuel, et de renouveler votre adhésion.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!