Assemblée générale annuelle

Organisé par
À propos de cet événement
désigne toute personne physique résidant dans une
communauté publique LocoMotion et dont le compte sur
locomotion.app est approuvé et considéré comme actif. Chaque
membre communauté a un (1) vote.
désigne toute organisation, association, personne morale ou
groupe citoyen responsable de la mise en œuvre de LocoMotion
dans sa communauté et avoir signé une entente de collaboration
avec LocoMotion.
Chaque membre comité a un (1) vote et doit désigner une
personne physique pour la représenter.
désigne une organisation (notamment les organismes à but non
lucratif, coopératives, organisations publiques ou parapubliques)
qui partage les valeurs de la personne morale et souhaite
appuyer de bonne foi sa mission.
Chaque membre partenaire a un (1) vote et doit désigner une
personne physique pour la représenter.
désigne une personne employée de la personne morale ayant
terminé sa période de probation. Chaque membre employé a un
(1) vote.
Être une personne physique ou une personne morale nommée
membre honoraire par résolution du CA.
Si vous aimeriez assister sans être membre.
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