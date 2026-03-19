Réseau LocoMotion

Organisé par

Réseau LocoMotion

À propos de cet événement

Assemblée générale annuelle

En ligne

🚗🚴🏻Membre communauté
Gratuit

désigne toute personne physique résidant dans une

communauté publique LocoMotion et dont le compte sur

locomotion.app est approuvé et considéré comme actif. Chaque

membre communauté a un (1) vote.

💪Membre comité
Gratuit

désigne toute organisation, association, personne morale ou

groupe citoyen responsable de la mise en œuvre de LocoMotion

dans sa communauté et avoir signé une entente de collaboration

avec LocoMotion.

Chaque membre comité a un (1) vote et doit désigner une

personne physique pour la représenter.

✊Membre partenaire
Gratuit

désigne une organisation (notamment les organismes à but non

lucratif, coopératives, organisations publiques ou parapubliques)

qui partage les valeurs de la personne morale et souhaite

appuyer de bonne foi sa mission.

Chaque membre partenaire a un (1) vote et doit désigner une

personne physique pour la représenter.

🐜Membre équipe
Gratuit

désigne une personne employée de la personne morale ayant

terminé sa période de probation. Chaque membre employé a un

(1) vote.

🎖️Membre honoraire
Gratuit

Être une personne physique ou une personne morale nommée


membre honoraire par résolution du CA.

👀Je ne sais pas / Observateur, observatrice
Gratuit

Si vous aimeriez assister sans être membre.

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