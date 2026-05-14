AXENÉO7

Organisé par

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À propos de cet événement

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2025-2026

80 Rue Hanson

Gatineau, QC J8Y 3M5, Canada

Admission - Membre
Gratuit

Les membres bénéficient d'un droit de vote lors de cette rencontre, en plus de démontrer leur soutient envers le centre.

Admission - Public
Gratuit

L'assemblée générale annuelle est ouverte au public, bien que celui-ci ne pourra pas voter. Si vous souhaitez encourager le centre et disposer d'un droit de vote, contactez-nous à l'adresse [email protected], et nous allons vous envoyer une facture électronique pour payer votre adhésion.

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