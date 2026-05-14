Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2025-2026

À propos de cet événement
Les membres bénéficient d'un droit de vote lors de cette rencontre, en plus de démontrer leur soutient envers le centre.
L'assemblée générale annuelle est ouverte au public, bien que celui-ci ne pourra pas voter. Si vous souhaitez encourager le centre et disposer d'un droit de vote, contactez-nous à l'adresse [email protected], et nous allons vous envoyer une facture électronique pour payer votre adhésion.
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