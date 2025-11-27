Association des Anciens et Anciennes de SJE

En complétant votre adhésion, vous permettez à la Fondation – et à l’Association des Anciens de Saint-Jean-Eudes (AASJE) – de :

• vous partager les nouvelles de l’école et de la Fondation,

• vous inviter aux événements exclusifs (retrouvailles, cocktail, activités spéciales),

• valoriser les parcours inspirants de nos diplômés,

• renforcer le réseau SJE et créer de nouvelles opportunités entre anciens.

Cette adhésion est gratuite et ne prend que 2 minutes.

Merci de contribuer à faire rayonner la communauté des anciens!

Ensemble, engagés pour réussir.