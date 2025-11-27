Association des Anciens et Anciennes de SJE

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
En complétant votre adhésion, vous permettez à la Fondation – et à l’Association des Anciens de Saint-Jean-Eudes (AASJE) – de :
• vous partager les nouvelles de l’école et de la Fondation,
• vous inviter aux événements exclusifs (retrouvailles, cocktail, activités spéciales),
• valoriser les parcours inspirants de nos diplômés,
• renforcer le réseau SJE et créer de nouvelles opportunités entre anciens.
Cette adhésion est gratuite et ne prend que 2 minutes.
Merci de contribuer à faire rayonner la communauté des anciens!
Ensemble, engagés pour réussir.
$
