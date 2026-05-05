Association des groupes en arts visuels francophones

Offert par
À propos de cette boutique
RELIER : rencontres écrites du réseau des arts visuels de la francophonie canadienne
Conçue comme une cartographie de rencontres, celle-ci invite à naviguer d’une communauté à l’autre pour explorer les échos qui unissent notre réseau. À travers une diversité de plumes et d’approches, les voix des auteur-rices rassemblé-es témoignent de la richesse et de la multiplicité des pratiques des artistes des communautés francophones en situation minoritaire au pays.
*La publication est bilingue !
Auteur-rices
Mathieu Boucher Côté, Lou-Anne Bourdeau, Stephanie Corbo, Candice Dan, Monelle Doiron, Lalie Douglas, Zoé Fortier, Mael Houyau, Anne Brochu Lambert, Elise Anne LaPlante, Emilie Grace Lavoie, Éloïse LeBlanc, Sabine Lecorre-Moore, Danielle Léonard, Isa Michaud, Mathilde Rousseau, Camille-Zoé Valcourt-Synnott.
Artistes
Jacinte Armstrong, Maryse Arseneault, Shahla Bahrami, Jo-Anne Balcaen, Nadine Belliveau, Rémi Belliveau, Marjolaine Bourgeois, Rotchild Choisy, Denise Comeau, Noémie DesRoches, Monelle Doiron, Linda Rae Dornan, Daniel H. Dugas et Valerie LeBlanc, Jean-Sébastien Gauthier, Collectif JuJe, Lucia Laford, Mathieu Léger, Vicky Lentz, Patricia Lortie, Michèle Mackasey, Annie France Noël, Dominique Rey, Véronique Sunatori, Dianne Surette
Direction éditoriale : Elise Anne LaPlante
Révision linguistique française : Céline Huyghebaert, Josianne Poirier
Traduction : Danielle LeBlanc
Conception graphique : Sophie Ouch
Lecture d’épreuve : Ariel Rondeau
Impression : Graphiscan
ISBN : 978-2-9819665-3-7
*LES PUBLICATIONS SERONT POSTÉES À COMPTER DE LA FIN MAI 2026.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!