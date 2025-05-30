Association des réseaux professionels noirs Memberships 2025

Membre invidivuel - Professionnel
CA$95

Carte de membre pour 1 an Accès aux événements ARPN ( Gala non inclus) Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure Rabais sur les événements partenaires
Membre invidivuel - Étudiant
CA$45

Membre corporatif - Plan découverte
CA$1,000

Accès gratuits pour 5 personnes à tous les événements de l'ARPN Affichage de votre logo sur 3 publications dans les réseaux sociaux ARPN Aide à la promotion de vos événements Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure
Membre corporatif - Plan de base
CA$3,000

Accès gratuits pour 20 personnes à tous les événements de l'ARPN Affichage de votre logo toutes les publications dans les réseaux sociaux ARPN 2 billets pour le Gala Aide à la promotion de vos événements Opportunité de prise de parole lors des événements ARPN Accès à la mailing list de l'ARPN Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure Opportunité d'organiser un Townhall à vos bureaux Opportunité de présenter vos leaders à l'ARPN Opportunité de présenter vos programmes aux membres de l'ARPN

