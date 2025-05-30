Association des réseaux professionels noirs Memberships 2025
Membre invidivuel - Professionnel
CA$95
Carte de membre pour 1 an
Accès aux événements ARPN ( Gala non inclus)
Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure
Rabais sur les événements partenaires
Membre invidivuel - Étudiant
CA$45
Carte de membre pour 1 an
Accès aux événements ARPN ( Gala non inclus)
Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure
Rabais sur les événements partenaires
Membre corporatif - Plan découverte
CA$1,000
Accès gratuits pour 5 personnes à tous les événements de l'ARPN
Affichage de votre logo sur 3 publications dans les réseaux sociaux ARPN
Aide à la promotion de vos événements
Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure
Membre corporatif - Plan de base
CA$3,000
Accès gratuits pour 20 personnes à tous les événements de l'ARPN
Affichage de votre logo toutes les publications dans les réseaux sociaux ARPN
2 billets pour le Gala
Aide à la promotion de vos événements
Opportunité de prise de parole lors des événements ARPN
Accès à la mailing list de l'ARPN
Accès à un réseau de professionnels d'entreprises d'envergure
Opportunité d'organiser un Townhall à vos bureaux
Opportunité de présenter vos leaders à l'ARPN
Opportunité de présenter vos programmes aux membres de l'ARPN
