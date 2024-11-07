MAGASIN : Association du patrimoine d'Aylmer

L’Hôtel British d’Aylmer : Au cœur de deux siècles d’histoire par Richard M. Bégin.Il y en a pour tous les goûts ! Ce livre présente (i) l'histoire et le développement d'Aylmer ; (ii) le légendaire British Hotel, de l'accueil des hommes politiques et des premiers ministres au XIXe siècle à sa restauration impressionnante au XXIe siècle, en passant par sa renommée de Mecque de la musique country au milieu du XXe siècle ; et (iii) des suggestions et des règles pour la protection des bâtiments patrimoniaux. Imprimé en couleur, avec plus de 300 pages et 750 illustrations (photos, dessins, cartes et plans), c'est un livre dans lequel on pourra se plonger pendant des années.

L’Hôtel British d’Aylmer : Au cœur de deux siècles d’histoire par Richard M. Bégin.Il y en a pour tous les goûts ! Ce livre présente (i) l'histoire et le développement d'Aylmer ; (ii) le légendaire British Hotel, de l'accueil des hommes politiques et des premiers ministres au XIXe siècle à sa restauration impressionnante au XXIe siècle, en passant par sa renommée de Mecque de la musique country au milieu du XXe siècle ; et (iii) des suggestions et des règles pour la protection des bâtiments patrimoniaux. Imprimé en couleur, avec plus de 300 pages et 750 illustrations (photos, dessins, cartes et plans), c'est un livre dans lequel on pourra se plonger pendant des années.

Plus de détails...