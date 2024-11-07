Association du patrimoine d'Aylmer | Aylmer Heritage Association
À propos de cette boutique
MAGASIN : Association du patrimoine d'Aylmer
Aylmer, Québec : Its heritage - Son patrimoine
25 $
Un best-seller ! Le guide du passé d'Aylmer pour tous, avec plus de 200 pages et autant de photographies et d'illustrations. Ce livre bilingue présente l'histoire d'Aylmer ainsi que plusieurs de ses premières maisons, avec des détails sur la façon dont elles ont été construites et sur les personnes qui les ont habitées. Un ouvrage indispensable pour tous les foyers d'Aylmer.
Un best-seller ! Le guide du passé d'Aylmer pour tous, avec plus de 200 pages et autant de photographies et d'illustrations. Ce livre bilingue présente l'histoire d'Aylmer ainsi que plusieurs de ses premières maisons, avec des détails sur la façon dont elles ont été construites et sur les personnes qui les ont habitées. Un ouvrage indispensable pour tous les foyers d'Aylmer.
Aylmer, Québec : Its heritage - Son patrimoine (membre)
20 $
Un best-seller ! Le guide du passé d'Aylmer pour tous, avec plus de 200 pages et autant de photographies et d'illustrations. Ce livre bilingue présente l'histoire d'Aylmer ainsi que plusieurs de ses premières maisons, avec des détails sur la façon dont elles ont été construites et sur les personnes qui les ont habitées. Un ouvrage indispensable pour tous les foyers d'Aylmer.
Un best-seller ! Le guide du passé d'Aylmer pour tous, avec plus de 200 pages et autant de photographies et d'illustrations. Ce livre bilingue présente l'histoire d'Aylmer ainsi que plusieurs de ses premières maisons, avec des détails sur la façon dont elles ont été construites et sur les personnes qui les ont habitées. Un ouvrage indispensable pour tous les foyers d'Aylmer.
The British Hotel in Aylmer
55 $
The British Hotel in Aylmer: At the Heart of Two Centuries of History and Heritage. by Richard M. Bégin A fascinating history of the oldest hotel in Quebec west of Montréal. 8.5x11, full colour, 320 pages, with over 750 illustrations (photos, maps, tables, plans). (en anglais)
The British Hotel in Aylmer: At the Heart of Two Centuries of History and Heritage. by Richard M. Bégin A fascinating history of the oldest hotel in Quebec west of Montréal. 8.5x11, full colour, 320 pages, with over 750 illustrations (photos, maps, tables, plans). (en anglais)
L’Hôtel British d’Aylmer
55 $
L’Hôtel British d’Aylmer : Au cœur de deux siècles d’histoire par Richard M. Bégin.Il y en a pour tous les goûts ! Ce livre présente (i) l'histoire et le développement d'Aylmer ; (ii) le légendaire British Hotel, de l'accueil des hommes politiques et des premiers ministres au XIXe siècle à sa restauration impressionnante au XXIe siècle, en passant par sa renommée de Mecque de la musique country au milieu du XXe siècle ; et (iii) des suggestions et des règles pour la protection des bâtiments patrimoniaux. Imprimé en couleur, avec plus de 300 pages et 750 illustrations (photos, dessins, cartes et plans), c'est un livre dans lequel on pourra se plonger pendant des années.
L’Hôtel British d’Aylmer : Au cœur de deux siècles d’histoire par Richard M. Bégin.Il y en a pour tous les goûts ! Ce livre présente (i) l'histoire et le développement d'Aylmer ; (ii) le légendaire British Hotel, de l'accueil des hommes politiques et des premiers ministres au XIXe siècle à sa restauration impressionnante au XXIe siècle, en passant par sa renommée de Mecque de la musique country au milieu du XXe siècle ; et (iii) des suggestions et des règles pour la protection des bâtiments patrimoniaux. Imprimé en couleur, avec plus de 300 pages et 750 illustrations (photos, dessins, cartes et plans), c'est un livre dans lequel on pourra se plonger pendant des années.
Le Chemin d'Aylmer | The Aylmer Road
30 $
Le Chemin d'Aylmer : Une histoire illustrée | The Aylmer Road: An Illustrated History. Plus de 200 ans d'histoire du pont des Chaudières au Vieux-Aylmer ! Découvrez l'évolution du chemin d'Aylmer et l'origine et ses habitants. par Diane Aldres, 1994
Le Chemin d'Aylmer : Une histoire illustrée | The Aylmer Road: An Illustrated History. Plus de 200 ans d'histoire du pont des Chaudières au Vieux-Aylmer ! Découvrez l'évolution du chemin d'Aylmer et l'origine et ses habitants. par Diane Aldres, 1994
Le Chemin d'Aylmer | The Aylmer Road - prix pour membres
25 $
Le Chemin d'Aylmer : Une histoire illustrée | The Aylmer Road: An Illustrated History. Plus de 200 ans d'histoire du pont des Chaudières au Vieux-Aylmer ! Découvrez l'évolution du chemin d'Aylmer et l'origine et ses habitants. par Diane Aldres, 1994
Le Chemin d'Aylmer : Une histoire illustrée | The Aylmer Road: An Illustrated History. Plus de 200 ans d'histoire du pont des Chaudières au Vieux-Aylmer ! Découvrez l'évolution du chemin d'Aylmer et l'origine et ses habitants. par Diane Aldres, 1994
Un passé rich, Un avenir prometeur !
5 $
Discover Aylmer's heritage! Since the early 1800s Aylmer, Quebec has grown from a few houses near the river to a modern busy town. Published in 1993 for a student audience, the book profiles many of Aylmer's first houses and the families that lived there. Spiral-bound, softcover, 60 pages. Available in English only, the French version is currently sold out.
Discover Aylmer's heritage! Since the early 1800s Aylmer, Quebec has grown from a few houses near the river to a modern busy town. Published in 1993 for a student audience, the book profiles many of Aylmer's first houses and the families that lived there. Spiral-bound, softcover, 60 pages. Available in English only, the French version is currently sold out.
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10 $
Livraison par Postes Canada.
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