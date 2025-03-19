Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal
Vente de merchandises de l'Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal
Hoodie (Logo AÉBBIUM)
CA$40.23
Disponible de S-XXL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce hoodie deviendra le parfait allié du quotidien pour allier confort, style et appartenance à la communauté universitaire. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de l’AÉBBIUM imprimé dans le dos.
Hoodie (Logo Bioinformatique)
CA$40.23
Disponible de S-XXL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce hoodie deviendra le parfait allié du quotidien pour allier confort, style et appartenance à la communauté universitaire. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Bioinformatique imprimé dans le dos.
Hoodie avec Zipper (Logo AÉBBIUM)
CA$51.73
Disponible de S-XXL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce hoodie zippé polyvalent deviendra rapidement ton compagnon préféré sur le campus. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de l’AÉBBIUM imprimé dans le dos.
Hoodie avec Zipper (Logo Bioinformatique)
CA$51.73
Disponible de S-XL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce hoodie zippé polyvalent deviendra rapidement ton compagnon préféré sur le campus. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Bioinformatique imprimé dans le dos.
Crewneck (Logo AÉBBIUM)
CA$34.48
Disponible de S-XL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce crewneck polyvalent est l’expression parfaite de l’élégance décontractée pour les étudiants fiers de leur université. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de l’AÉBBIUM imprimé dans le dos.
Crewneck (Logo Bioinformatique)
CA$34.48
Disponible de S-XL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce crewneck polyvalent est l’expression parfaite de l’élégance décontractée pour les étudiants fiers de leur université. Il arbore le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Bio-informatique imprimé dans le dos.
Quart de Zip (Logo AÉBBIUM)
CA$51.73
Disponible de S-XL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce quarterzip élégant et confortable sera parfait pour tes journées sur le campus. Il présente le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de l’AÉBBIUM imprimé dans le dos.
Quart de Zip (Logo Bioinformatique)
CA$51.73
Disponible de S-XL en noir, gris foncé chiné et bleu marin, ce quarterzip élégant et confortable sera parfait pour tes journées sur le campus. Il présente le logo brodé de l’Université de Montréal sur le cœur, ainsi que l’emblème de Bioinformatique imprimé dans le dos.
Sarreau (Nom brodé)
CA$57.48
Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du coeur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Nom brodé)
Sarreau (Pas de nom brodé)
CA$45.98
Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du coeur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Pas de nom brodé)
Verre à Shooter AÉBBIUM 1.5 oz (lot de 4)
CA$18.38
Ce verre à shooter élégant de 1.5 oz arbore fièrement le logo de l’AÉBBIUM, parfait pour célébrer vos réussites sur le campus ou lors de vos événements. Conçu pour une prise en main facile et un design moderne, il est idéal pour les moments de convivialité entre étudiants. (lot de 4)
Verre à Shooter AÉBBIUM 1.5 oz (lot de 6)
CA$22.98
Ce verre à shooter élégant de 1.5 oz arbore fièrement le logo de l’AÉBBIUM, parfait pour célébrer vos réussites sur le campus ou lors de vos événements. Conçu pour une prise en main facile et un design moderne, il est idéal pour les moments de convivialité entre étudiants. (lot de 6)
Tasse à café style Bécher
CA$25
Affichez fièrement votre passion pour la biochimie avec notre tasse inspirée des béchers de laboratoire ! Conçue pour allier science et style, cette tasse en verre borosilicaté arbore des graduations imprimées, imitant parfaitement un véritable bécher. Idéale pour savourer votre café matinal ou toute autre boisson, elle est à la fois un clin d'œil à la rigueur scientifique et un accessoire parfait pour le quotidien.
