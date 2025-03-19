Vente de merchandises de l'Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal

Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du coeur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Pas de nom brodé)

Ce sarreau de laboratoire premium allie confort, praticité et professionnalisme. Fabriqué en popeline de haute qualité (65% polyester, 35% coton), ce sarreau léger et confortable est conçu avec trois poches fonctionnelles, un pli marche au dos et des poignets en tricot pour un ajustement optimal. Disponible en blanc et en plusieurs tailles allant de XS à XL. Il arbore également le logo du département de biochimie du côté du coeur. Un choix parfait pour allier professionnalisme et confort. (Pas de nom brodé)

seeMoreDetailsMobile