Association canadienne d'études juives Conférence annuelle 2026

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L'inscription vous donne accès aux trois jours de conférence, ainsi qu'à tout événement parascolaire identifié dans le programme de la conférence, ainsi qu'à des rafraîchissements casher tout au long de l'événement.





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