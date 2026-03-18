Association canadienne d'études juives Conférence annuelle 2026

À propos de cet événement
Sélectionnez cette option si vous êtes un membre de l'ACJS inscrit en tant qu'étudiant de premier cycle ou cycles supérieurs.
L'inscription vous donne accès aux trois jours de conférence, ainsi qu'à tout événement parascolaire identifié dans le programme de la conférence, ainsi qu'à des rafraîchissements casher tout au long de l'événement.
L'ACJS se réserve le droit de refuser l'entrée aux non-inscrits. Les frais d'inscription ne sont pas soumis à la taxe.
Sélectionnez cette option si vous êtes un étudiant de premier cycle ou cycles supérieurs inscrit mais pas membre de l'ACJS.
L'inscription vous donne accès aux trois jours de conférence, ainsi qu'à tout événement parascolaire identifié dans le programme de la conférence, ainsi qu'à des rafraîchissements casher tout au long de l'événement.
L'ACJS se réserve le droit de refuser l'entrée aux non-inscrits. Les frais d'inscription ne sont pas soumis à la taxe.
Sélectionnez cette option si vous êtes membre de l'ACJS.
L'inscription vous donne accès aux trois jours de conférence, ainsi qu'à tout événement parascolaire identifié dans le programme de la conférence, ainsi qu'à des rafraîchissements casher tout au long de l'événement.
L'ACJS se réserve le droit de refuser l'entrée aux non-inscrits. Les frais d'inscription ne sont pas soumis à la taxe.
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L'inscription vous donne accès aux trois jours de conférence, ainsi qu'à tout événement parascolaire identifié dans le programme de la conférence, ainsi qu'à des rafraîchissements casher tout au long de l'événement.
L'ACJS se réserve le droit de refuser l'entrée aux non-inscrits. Les frais d'inscription ne sont pas soumis à la taxe.
The conference's first day, May 31, is called Community Day and largely features non-academic panels, talks, and cultural events. The next two days, June 1 and 2, feature scholarly panels and roundtables.
Select this option if you plan to attend Community Day only.
This ticket grants you access to the conference on May 31. If you would like to attend events on June 1 and 2, you must purchase one of the above tickets. The price of this ticket is the same for ACJS members and non-members, students and non-students.
The ACJS reserves the right to refuse entry to non-registrants. Registration fees are not subject to tax.
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