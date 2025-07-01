AT x Boutique MTAC

Nous aidons à couvrir le coût des bonnets froids, qui peuvent réduire la perte de cheveux liée à la chimiothérapie et aider les femmes à conserver leur identité et leur dignité.
Coût par combattante : Environ 2 000 $, selon le protocole de chimiothérapie.
Programme de perruque personnalisée
500 $
Chaque femme mérite de se sentir en confiance pendant le traitement. Nous fournissons des perruques personnalisées adaptées aux préférences et aux besoins de chaque combattante.
Coût par combattante : 500 $
Plus qu'un sac à dos
125 $
Nous équipons les enfants de nos combattantes avec des sacs à dos remplis de 125 $ de fournitures scolaires—tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir en classe.
Grâce à notre membre du conseil Alex Shiller, propriétaire de Maison D’Étude, chaque don de sac à dos est assorti, doublant votre impact.
Programme de bourse sportive
200 $
Pendant que leurs mères suivent un traitement, les enfants ont la possibilité d'être simplement des enfants. Nous fournissons des bourses de 200 $ par enfant pour assister aux camps de sport d'été.
Tout au long de l'année scolaire, ils reçoivent également des cours particuliers gratuits pour rester sur la bonne voie à l'école.
