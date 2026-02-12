Société du patrimoine urbain de Québec

Organisé par

Société du patrimoine urbain de Québec

À propos de cet événement

Atelier Archéo : Cherche et touche!

8 Rue Vallière

Québec, QC G1K 1M8, Canada

Adulte
10 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Jeune (5 à 17 ans)
7 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Enfant (0 à 4 ans)
3 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Famille (2 adultes et 2 enfants de 5 à 17 ans)
30 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Aîné
8 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

Étudiant
8 $

Le tarif comprend également l'accès aux expositions temporaires et permanentes

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