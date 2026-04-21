Association québécoise de la danse orientale
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Atelier avec Florence - Chorégraphie grâce et beauté orientale

10820 Rue Lajeunesse

Montréal, QC H3L 2E8, Canada

Atelier avec Florence - Beauté orientale - PRIX MEMBRE
65 $
Disponible jusqu'au 8 oct.

Atelier avec Florence - Chorégraphie grâce et beauté orientale

Jeudi le 8 octobre de 19h00 à 21h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8

Une chorégraphie signature, élégante et intense, où chaque mouvement est pensé avec précision. Un travail en profondeur sur la qualité du geste et l’expression des bras ainsi que la maîtrise des nuances pour donner à votre danse une dimension captivante. L'opportunité d'approfondir votre présence et d'incarner une grâce à la fois douce, affirmée et profondément artistique.


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Workshop with FLORENCE - Choreography: Grace & Oriental Beauty

Thursday October 8th from 7:00PM to 9:00PM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.

A signature choreography, elegant and intense, where every movement is meticulously crafted. In-depth work on the quality of movement and arm expression, as well as the mastery of nuances, will give your dance a captivating dimension. An opportunity to deepen your stage presence and embody a grace that is at once gentle, assertive, and profoundly artistic.


Atelier avec Florence - Beauté orientale - PRIX NON MEMBRE
85 $
Disponible jusqu'au 8 oct.

Jeudi le 8 octobre de 19h00 à 21h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8

Une chorégraphie signature, élégante et intense, où chaque mouvement est pensé avec précision. Un travail en profondeur sur la qualité du geste et l’expression des bras ainsi que la maîtrise des nuances pour donner à votre danse une dimension captivante. L'opportunité d'approfondir votre présence et d'incarner une grâce à la fois douce, affirmée et profondément artistique.


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Thursday October 8th from 7:00PM to 9:00PM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8.

A signature choreography, elegant and intense, where every movement is meticulously crafted. In-depth work on the quality of movement and arm expression, as well as the mastery of nuances, will give your dance a captivating dimension. An opportunity to deepen your stage presence and embody a grace that is at once gentle, assertive, and profoundly artistic.


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