Atelier avec KIRA LEBEDEVA - Alchimie du Shimmy — L'Art de la Vibration

Lundi le 12 octobre de 10h00 à 13h00 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8





Ce cours est entièrement consacré à la technique du shimmy. Nous explorerons tout l'« alphabet » du shimmy : shimmy de base, shimmy à trois quarts, accents ascendants et descendants, et bien plus encore.





Nous travaillerons également les déplacements, les tours et la superposition, notamment l'utilisation du shimmy sur relevé (pointes).





Mon objectif est d'aider les danseurs à ressentir liberté et puissance dans le shimmy, et à le rendre dynamique, expressif et jamais ennuyeux.

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Workshop with KIRA LEBEDEVA - Shimmy Alchemy — The Art of Vibration

Monday, October 12th, from 10:00 AM to 1:00 PM at the Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8





This class is fully dedicated to shimmy technique. We will explore the “alphabet” of shimmies — including basic shimmy, 3/4 shimmy, up and down accents, and more.





We’ll also work with traveling, turns, and layering, including how to use shimmy on relevé (toes).





My goal is to help dancers feel freedom and power in shimmy, and to make it dynamic, expressive, and never boring.