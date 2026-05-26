Atelier avec MARIYAH - Maîtriser l'imprévu (dimanche)

Atelier avec MARIYAH - Maîtriser l'imprévu - improviser en confiance





Dimanche le 11 octobre de 13h00 à 14h15 à l'Académie de Danse Makam, Studio M , 10820 Rue Lajeunesse #202, Montréal, QC, H3L 2E8





Un trou de mémoire ? Une musique qui déraille ? Et si ces moments n'étaient pas des erreurs, mais des opportunités ? Cet atelier est dédié à la maîtrise de l'instant présent.





Mariyah partagera ses clés pour rebondir avec grâce lorsque la chorégraphie ne se passe pas comme prévu. Nous explorerons des outils concrets pour ne plus paniquer face au vide et transformer chaque imprévu en un moment de magie pure. Repartez avec l'assurance nécessaire pour briller, peu importe les circonstances.





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Workshop with MARIYAH - Mastering the Unexpected - Improvising with confidence





Sunday October 11th from 1PM to 2:14PM at Makam Dance Academy, Studio M, 10820 Lajeunesse Street #202, Montreal, QC, H3L 2E8





A memory lapse? Music going off track? What if these moments weren't mistakes, but opportunities? This workshop is dedicated to mastering the present moment.





Mariyah will share her secrets for gracefully bouncing back when the choreography doesn't go as planned. We'll explore practical tools to stop panicking in the face of uncertainty and transform every unexpected event into a moment of pure magic. Leave with the confidence to shine, no matter the circumstances.



