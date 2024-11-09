Atelier cartes de Noël - Enfants & Parents - École des beaux-arts LoulArts

Parent ou enfant - 30 novembre 9h - prix par personne
5 $
Tout le matériel est fourni. Vous devrez nettoyer votre espace à la fin de l'activité.- All materials are provided. You will need to clean your workspace at the end of the activity.
Aydelu aura son service au bar. Argent comptant seulement. Aydelu will have bar service available. Cash only.
Cet événement est sans professeur mais avec animateurs, -This event is unguided; it’s a free workspace session .
Parent ou Enfant 30 novembre 10h - prix par personne
5 $
Parent ou enfant 30 novembre 11h - prix par personne
5 $
