EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Inc.

Organisé par

EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe Inc.

À propos de cet événement

ATELIER CRÉATIF FAMILIAL - Ce qui nous relie : symboles et culture vivante

495 Av. Saint-Simon

Saint-Hyacinthe, QC J2S, Canada

Enfant | non membre
5 $

Non membre | Ce billet est valide pour un·e enfant. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Adulte | non membre
10 $

Non membre | Ce billet est valide pour un·e adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Famille | membre
10 $

Membre | Ce billet est valide pour 1 adulte et 2 enfants. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Enfant | membre
3 $

Membre | Ce billet est valide pour 1 enfant. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Adulte | membre
5 $

Membre | Ce billet est valide pour 1 adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!