Atelier créatif familial pour célébrer l’automne

495 Av. Saint-Simon

Saint-Hyacinthe, QC J2S 5C3, Canada

Adulte | non membre
CA$10

Non membre | Ce billet est valide pour un·e adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Enfant | non membre
CA$5

Non membre | Ce billet est valide pour un·e adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Famille | membre
CA$10

Non membre | Ce billet est valide pour un·e adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Adulte | membre individuel
CA$5

Membre | Ce billet est valide pour 1 adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

Enfant supplémentaire | membre
CA$3

Membre | Ce billet est valide pour 1 adulte. *Remboursable jusqu'à 48 heures avant l'événement.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing