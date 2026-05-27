Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Organisé par

Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

À propos de cet événement

2e atelier de concertation - 27 mai 2026 | Propositions d’aires protégées pour la MRC de Témiscouata

201 Rue Jacques-Dubé

Tã©Miscouata-Sur-Le-Lac, QC G0L 1X0, Canada

Atelier AM : 9 h 00 à 12 h 00
Gratuit

Projet Beau Lac et secteur de la rivière Saint-François.

À la salle multifonctionnelle Desjardins du Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac.

Atelier PM - 13 h 30 à 16 h 30
Gratuit

Tête du grand lac Squatec et rivière aux Bouleaux et secteurs d’agrandissements de ravages de cerf de Virginie.

À la salle multifonctionnelle Desjardins du Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac.

Dîner au restaurant (réservation d'une place)
Gratuit

Si vous souhaitez dîner au resto pub Le corégone (5 min en voiture), indiquez-le en réservant votre repas (à vos frais, payable au restaurant). Plat principal, dessert et café/thé/tisane pour environ 25$ (+ taxes et service).

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