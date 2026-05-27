2e atelier de concertation - 27 mai 2026 | Propositions d’aires protégées pour la MRC de Témiscouata

Organisé par
À propos de cet événement
Projet Beau Lac et secteur de la rivière Saint-François.
À la salle multifonctionnelle Desjardins du Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac.
Tête du grand lac Squatec et rivière aux Bouleaux et secteurs d’agrandissements de ravages de cerf de Virginie.
À la salle multifonctionnelle Desjardins du Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac.
Si vous souhaitez dîner au resto pub Le corégone (5 min en voiture), indiquez-le en réservant votre repas (à vos frais, payable au restaurant). Plat principal, dessert et café/thé/tisane pour environ 25$ (+ taxes et service).
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