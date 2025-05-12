Comité Arts et Culture Jacques-Cartier
eventClosed
Atelier de danse improvisation inclusive - FESTIVAL AVEC 2025
Parc du Domaine-Howard - Départ au Boulodrome (terrain de pétanques)
addExtraDonation
$
Billet gratuit
free
Ta présence, c’est ce qui compte ; si le budget est serré, prends ce billet sans te gêner. ❤️
Ta présence, c’est ce qui compte ; si le budget est serré, prends ce billet sans te gêner. ❤️
seeMoreDetailsMobile
closed
Billet soutien
CA$10
🎭 Continuons d'animer Sherbrooke ensemble. Ce soutien, c’est une partie du carburant de la prochaine édition!
🎭 Continuons d'animer Sherbrooke ensemble. Ce soutien, c’est une partie du carburant de la prochaine édition!
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout