Atelier de fabrication de cadeaux faits maison

Vous avez envie d'offrir des cadeaux uniques et personnalisés? Venez participer à cet atelier GRATUIT! Vous repartirez avec des bombes de bain et des bougies que vous aurez fabriquées vous-mêmes. Vous pourrez ainsi offrir à vos proches des doux moments de détente hivernale. Ne manque que des bas de laine tricotés par les fermières et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour un hiver de cocooning!

