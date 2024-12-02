Coopérative de solidarité des Grondines

Organisé par

Coopérative de solidarité des Grondines

À propos de cet événement

Atelier de fabrication de couronnes de Noël naturelles

591 Chem. Sir-Lomer-Gouin

Grondines, QC G0A 1W0, Canada

Admission générale
15 $
L'admission inclus les branches et le petit cours pour apprendre à tresser les branches pour fabriquer vous même votre couronne de A à Z! Prévoir 1 à 2 heures pour vous amusez avec la matière. Atelier guidé par Estelle Mainguy et Ewa Foglia M.
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