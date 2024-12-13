Atelier de fabrication de savons artisanaux

Veuillez sélectionner cette option si vous vous trouvez dans une situation suffisamment favorable pour répondre à vos besoins. Pour vous référer à notre échelle tarifaire, vous pouvez visiter notre site web via la catégorie «Activité», vous retrouverez la page «Tarification sociale». Un rappel pour vous mentionner que nous choisissons de cultiver la confiance en permettant à chaque personne et famille de déterminer le tarif qui correspond à leur situation, tout en tenant compte du nombre limité de places disponibles dans chaque palier tarifaire. La coopérative s'engage à garantir la confidentialité des choix de chacun.e.

