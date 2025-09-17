Atelier de filage - Automne 2025 et printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Les cours ont lieu pendant trois samedis consécutifs de 9 h à 16 h.
Groupe 1 - Automne 2025 : 18 octobre, 25 octobre et 1er novembre.
Les cours ont lieu pendant trois dimanches aux deux semaines, de 9 à 16 h.
Groupe 2 - Automne 2025 : 19 octobre, 2 novembre et 16 novembre.
Les cours ont lieu pendant trois samedis consécutifs de 9 h à 16 h.
Groupe 3 - Automne 2025 : 8 novembre, 15 novembre et 22 novembre.
Les cours ont lieu pendant trois dimanches aux deux semaines, de 9 h à 16 h.
Groupe 4 - Printemps 2026 : 12 avril, 26 avril et 10 mai.
Les cours ont lieu pendant trois samedis consécutifs de 9 h à 16 h.
Groupe 5 - Printemps 2026 : 18 avril, 25 avril et 2 mai.
L'adhésion à CPDG est obligatoire pour participer à nos ateliers. Le membership est valide un an et n'a pas à être repayé tant qu'il est valide.
