Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines

Organisé par

Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines

À propos de cet événement

Atelier de filage - Automne 2026

109 Rue de Chavigny

Deschambault, QC G0A 1S0, Canada

Atelier de filage - Groupe 1
300 $

Les cours ont lieu pendant trois dimanches consécutifs de 9 h à 16 h.


Groupe 1 - Automne 2026 : 18 octobre, 25 octobre et 1er novembre.

Atelier de filage - Groupe 2
300 $

Les cours ont lieu pendant trois samedis aux deux semaines, de 9 à 16 h.


Groupe 2 - Automne 2026 : 24 octobre, 7 novembre et 21 novembre.

Adhésion CPDG - obligatoire
20 $

L'adhésion à CPDG est obligatoire pour participer à nos ateliers. Le membership est valide un an et n'a pas à être repayé tant qu'il est valide.

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