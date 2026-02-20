Atelier de filage - Automne 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Les cours ont lieu pendant trois dimanches consécutifs de 9 h à 16 h.
Groupe 1 - Automne 2026 : 18 octobre, 25 octobre et 1er novembre.
Les cours ont lieu pendant trois samedis aux deux semaines, de 9 à 16 h.
Groupe 2 - Automne 2026 : 24 octobre, 7 novembre et 21 novembre.
L'adhésion à CPDG est obligatoire pour participer à nos ateliers. Le membership est valide un an et n'a pas à être repayé tant qu'il est valide.
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