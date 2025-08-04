Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines

Organisé par

Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines

À propos de cet événement

Atelier de forge - formule intensive

109 Rue de Chavigny

Deschambault, QC G0A 1S0, Canada

Forge - fin de semaine intensive en octobre
215 $

Les cours ont lieu le samedi et le dimanche, entre 9 h et 15 h 30 - durée totale de 12 heures.

Groupe 1 - Automne 2025 : 18 et 19 octobre.

Forge - fin de semaine intensive en novembre
215 $

Les cours ont lieu le samedi et le dimanche, entre 9 h et 15 h 30 - durée totale de 12 heures.

Groupe 1 - Automne 2025 : 15 et 16 novembre.

Adhésion CPDG - Obligatoire
20 $

L'adhésion à CPDG est obligatoire pour participer à nos ateliers. Le membership est valide un an et n'a pas à être repayé tant qu'il est valide.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!