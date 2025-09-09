Atelier de jeu 2025 des Treize - Par Margo Ganassa

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour les 10 séances de l'atelier de jeu AUT-2025 les lundis:
22 septembre, 19h00
29 septembre, 19h00
06 octobre, 19h00
15 octobre, 19h00 (un mercredi)
20 octobre, 19h00
3 novembre, 19h00
10 novembre, 19h00
17 novembre, 19h00
24 novembre, 19h00
01 décembre, 19h00
Des détails comme le lieu de l'atelier vous seront transmis par courriel suite à votre inscription.
