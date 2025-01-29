Atelier de la relâche - Fabrique ton jeu de Tic Tac Toe
3 mars 2025, de 10h à12h
150 $
Prix valable pour un enfant et un adulte.
Ou, prix valable pour un duo d'enfants (sans accompagnant).
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Toutefois, un seul jeu est produit, même en présence de deux enfants.
3 mars 2025, de 14h à 16h
150 $
Prix valable pour un enfant et un adulte.
Ou, prix valable pour un duo d'enfants (sans accompagnant).
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Toutefois, un seul jeu est produit, même en présence de deux enfants.
5 mars 2025, de 10h à 12h
150 $
Prix valable pour un enfant et un adulte.
Ou, prix valable pour un duo d'enfants (sans accompagnant).
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Toutefois, un seul jeu est produit, même en présence de deux enfants.
5 mars 2025, de 14h à 16h
150 $
Prix valide pour un enfant et un parent accompagnateur. Seul l'enfant réalise un jeu.
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer sans accompagnateur OU accompagner un enfant de moins de 10 ans. Toutefois, un seul jeu est produit, même en présence de deux enfants.
