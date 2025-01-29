Atelier de la relâche - Fabrique ton Toutou

Prix valable pour un enfant et un adulte.
Ou, prix valable pour un duo d'enfants (sans accompagnant).
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
Prix valable pour un enfant et un adulte.
Ou, prix valable pour un duo d'enfants (sans accompagnant).
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
6 mars 2025, de 14h à 16h
150 $
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
8 mars 2025, de 10h à 12h
150 $
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
Les enfants de 10 ans et plus peuvent participer seuls ou accompagner un enfant de moins de 10 ans.
Les deux toutous seront identiques, mais leurs couleurs seront personnalisées, même en présence de deux enfants.
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