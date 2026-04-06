Atelier de poterie - pot à fleurs 🪴

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À propos de cet événement
8 restants
Vous venez le 18 avril & le 2 mai! Vous repartez avec votre pot entièrement conçu et décoré par vous-mêmes.
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Vous venez seulement le 18 avril. Votre pot sera uni, sans glaçure (et c'est ben correct!)
8 restants
Ces billets seront disponibles à partir du 18 avril.
Vous venez le 2 mai seulement. Le SAS vous fournira un pot à décorer.
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