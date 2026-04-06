Service artistique du sous-sol

Organisé par

Service artistique du sous-sol

À propos de cet événement

Atelier de poterie - pot à fleurs 🪴

2177 Rue Masson #306

Montréal, QC H2H 1B1, Canada

Fabrication + décoration
80 $

8 restants

Vous venez le 18 avril & le 2 mai! Vous repartez avec votre pot entièrement conçu et décoré par vous-mêmes.

Fabrication du pot seulement
50 $

8 restants

Vous venez seulement le 18 avril. Votre pot sera uni, sans glaçure (et c'est ben correct!)

Décoration sur céramique seulement
50 $

8 restants

Ces billets seront disponibles à partir du 18 avril.

Vous venez le 2 mai seulement. Le SAS vous fournira un pot à décorer.

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