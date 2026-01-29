L'Atelier Paysan

Organisé par

L'Atelier Paysan

À propos de cet événement

ATELIER DE SEMIS : formule tout inclus!

Vaudreuil-Dorion : deux endroits _ 21 Rue Louise-Josephte

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1B3 _et _3093 Bd de la Gare, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1A5, Canada

Admission générale
35 $

Atelier complet en formule tout inclus!




*En cas d'absence de votre part, cet atelier ne vous sera pas remboursé. Il s'agira d'un don à notre organisme communautaire.

Prix solidaire - merci
45 $

Prix de votre atelier et un don au suivant!

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*En cas d'absence de votre part, cet atelier ne vous sera pas remboursé. Il s'agira d'un don à notre organisme communautaire.

Achat de lampe de production
Gratuit

Lors de cet atelier, il vous sera possible d'acheter des lampes de production, idéales pour optimiser la croissance de vos semis. Merci d'indiquer votre intérêt.

Modèles disponibles:

Ensemble de néon SunBlaster T5HO avec réflecteur NanoTech T5

Ensemble lampe et réflecteur 36''_ 66$

Ensemble lampe et réflecteur 48'' _72$


*cette réponse ne vous engage à rien.

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