ATELIER DE SEMIS : formule tout inclus!

Organisé par
À propos de cet événement
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1B3 _et _3093 Bd de la Gare, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1A5, Canada
Atelier complet en formule tout inclus!
*En cas d'absence de votre part, cet atelier ne vous sera pas remboursé. Il s'agira d'un don à notre organisme communautaire.
Prix de votre atelier et un don au suivant!
Grâce à votre générosité, vous nous permettez d'offrir gratuitement cette formation à des personnes désignées par le réseau communautaire!
*En cas d'absence de votre part, cet atelier ne vous sera pas remboursé. Il s'agira d'un don à notre organisme communautaire.
Lors de cet atelier, il vous sera possible d'acheter des lampes de production, idéales pour optimiser la croissance de vos semis. Merci d'indiquer votre intérêt.
Modèles disponibles:
Ensemble lampe et réflecteur 36''_ 66$
Ensemble lampe et réflecteur 48'' _72$
*cette réponse ne vous engage à rien.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!