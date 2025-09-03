Atelier de théâtre

Exprimer, écouter, jouer... pour mieux se découvrir
Le théâtre comme espace de créativité, de jeu et de croissance intérieure. Par des exercices d’improvisation, d’interprétation et d’expression corporelle, les personnes participantes sont invitées à entrer en relation avec soi, les autres et le monde.
Aucune expérience théâtrale requise.
Animation : Myriam Bourget – Mise en scène et direction d’acteurs
Dates : Les jeudis 25 sept. – 30 oct. – 20 nov., de 18 h 30 à 21 h
Lieu : Centre de spiritualité Manrèse
Frais : 35 $ par rencontre
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!