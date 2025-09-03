Atelier de théâtre

Exprimer, écouter, jouer... pour mieux se découvrir

Le théâtre comme espace de créativité, de jeu et de croissance intérieure. Par des exercices d’improvisation, d’interprétation et d’expression corporelle, les personnes participantes sont invitées à entrer en relation avec soi, les autres et le monde.

Aucune expérience théâtrale requise.

Animation : Myriam Bourget – Mise en scène et direction d’acteurs

Dates : Les jeudis 25 sept. – 30 oct. – 20 nov., de 18 h 30 à 21 h

Lieu : Centre de spiritualité Manrèse

Frais : 35 $ par rencontre

Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102