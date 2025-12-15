Atelier de théâtre (H-P 2026)

Exprimer, écouter, jouer…

pour mieux se découvrir

Le théâtre comme espace de créativité, de jeu et de croissance intérieure. Par des exercices d’improvisation, d’interprétation et d’expression corporelle, les personnes participantes sont invitées à entrer en relation avec soi, les autres et le monde.

Aucune expérience théâtrale requise.

Animation : Myriam Bourget – Mise en scène et direction d’acteurs

Dates : Mercredis 21 janv. – 18 fév. – 25 mars – 29 avril,

de 18 h 30 à 21 h

Frais : 35 $ par rencontre, 120 $ pour la série