Atelier de théâtre (H-P 2026)

Offert par
Exprimer, écouter, jouer…
pour mieux se découvrir
Le théâtre comme espace de créativité, de jeu et de croissance intérieure. Par des exercices d’improvisation, d’interprétation et d’expression corporelle, les personnes participantes sont invitées à entrer en relation avec soi, les autres et le monde.
Aucune expérience théâtrale requise.
Animation : Myriam Bourget – Mise en scène et direction d’acteurs
Dates : Mercredis 21 janv. – 18 fév. – 25 mars – 29 avril,
de 18 h 30 à 21 h
Frais : 35 $ par rencontre, 120 $ pour la série
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