Centre de spiritualité Manrèse

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Centre de spiritualité Manrèse

Atelier de théâtre (H-P 2026)

Atelier de théâtre (par rencontre) item
Atelier de théâtre (par rencontre)
35 $

Exprimer, écouter, jouer…
pour mieux se découvrir

Le théâtre comme espace de créativité, de jeu et de croissance intérieure. Par des exercices d’improvisation, d’interprétation et d’expression corporelle, les personnes participantes sont invitées à entrer en relation avec soi, les autres et le monde. 

Aucune expérience théâtrale requise.

Animation : Myriam Bourget – Mise en scène et direction d’acteurs  

Dates : Mercredis 21 janv. – 18 fév. – 25 mars – 29 avril,
de 18 h 30 à 21 h

Frais : 35 $ par rencontre, 120 $ pour la série

Atelier de théâtre (pour la série de 4 rencontres)
120 $

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