Ventes fermées

Par le bruissement des mots- Atelier d'écriture en forêt

Dans une magnifique forêt de Waterville. Le lieu exact vous sera communiqué.

Admission générale
25 $

Prix de base

Admission solidaire +
35 $

Contribution minimale pour les non-membres d'Accès-Nature et contribution extra pour soutenir les activités du comité.

Admission solidaire ++
50 $

Contribution extra pour soutenir les activités du comité

Accès pour tous
Gratuit

Nous souhaitons offrir des ateliers accessibles à tous. Il nous fera plaisir de vous accueillir gratuitement si le coût de l'atelier est un frein à votre participation.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!