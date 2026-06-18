Atelier d'expérimentation - Dessin botanique avec l'artiste Luce Dumont

Dessin botanique avec l’artiste Luce Dumont

Participez à un atelier d’expérimentation





Révélez votre capacité à capturer la beauté du monde végétal grâce au regard et aux techniques de l'artiste Luce Dumont. Cet atelier de dessin botanique est conçu pour libérer votre geste et vous apprendre à saisir l'essence de la nature sur papier.





Matériel fourni : Papier à dessin, gomme de mie de pain, crayons (4H, HB et 4B).

Vous pouvez également apporter votre propre matériel de dessin si vous le souhaitez.