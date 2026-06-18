Musée de Rimouski

Organisé par

Musée de Rimouski

À propos de cet événement

Atelier d'expérimentation - Dessin botanique avec l'artiste Luce Dumont

35 Rue St Germain O

Rimouski, QC G5L 4B4, Canada

Admission générale
20 $

Dessin botanique avec l’artiste Luce Dumont 

Participez à un atelier d’expérimentation 


Révélez votre capacité à capturer la beauté du monde végétal grâce au regard et aux techniques de l'artiste Luce Dumont. Cet atelier de dessin botanique est conçu pour libérer votre geste et vous apprendre à saisir l'essence de la nature sur papier.


Matériel fourni : Papier à dessin, gomme de mie de pain, crayons (4H, HB et 4B).

Vous pouvez également apporter votre propre matériel de dessin si vous le souhaitez.

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