Ensemble de folklore hongrois Bokréta

Ensemble de folklore hongrois Bokréta

Atelier d'hiver de Montréal Winter workshop 2026

2464 Bd Perrot

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7W 2Y9, Canada

Adulte avec hébergement - COMPLET
495 $

Comprends l'hébergement, la nourriture, les ateliers de danse ou de musique

Veuillez noter que la contribution à la plateforme Zeffy est optionnelle.

Étudiant (14-21 ans) avec hébergement - COMPLET
460 $

Comprends l'hébergement, la nourriture, les ateliers de danse ou de musique.

Camp pour enfant (5-13 ans) avec hébergement - COMPLET
355 $

Comprends l'hébergement, la nourriture, l'atelier pour enfants.

Adultes - non participant - COMPLET
410 $

Logement et nourriture. Pas d'atelier. Inclus les entrées aux tanchaz.

Étudiant (14-21 ans) - non participant - COMPLET
380 $

Logement et nourriture. Pas d'atelier. Inclus les entrées aux tanchaz.

Enfant (0-4 ans) - non participant - COMPLET
170 $

Logement et nourriture. Pas d'atelier. Les enfants de 0 à 4 ans doivent en tout temps être sous la surveillance d'un adulte.

Atelier seulement
250 $

SANS HÉBERGEMENT NI NOURRITURE. Comprends les 3 tanchaz en soirée

Choix de l'atelier pour adulte de danse ou de musique.

Atelier - 1 jour
130 $

SANS HÉBERGEMENT NI NOURRITURE. Comprends le tanchaz en soirée. Choix de l'atelier pour adulte de danse ou de musique.

Liste d'attente pour l'hébergement
Gratuit

L'option hébergement est complète! Vous pouvez vous inscrire pour l'atelier seulement et/ou vous mettre sur la liste d'attente. Nous vous contacterons dès qu'un lit se libère

Veillée Őrkői/ Őrkői mulatsag
25 $

Spectacle et tanchaz du samedi soir, à l'île Perrot.

La soirée sera précédée d'un tanchaz pour les enfants à 19 h

Veillée Őrkői/ Őrkői mulatsag - enfants
15 $

Spectacle et tanchaz du samedi soir, à l'île Perrot, 13 ans et moins.

La soirée sera précédée d'un tanchaz pour les enfants à 19 h.

