Atelier d'hiver de Montréal Winter workshop 2026

Comprends l'hébergement, la nourriture, les ateliers de danse ou de musique
Veuillez noter que la contribution à la plateforme Zeffy est optionnelle.
Comprends l'hébergement, la nourriture, les ateliers de danse ou de musique.
Comprends l'hébergement, la nourriture, l'atelier pour enfants.
Logement et nourriture. Pas d'atelier. Inclus les entrées aux tanchaz.
Logement et nourriture. Pas d'atelier. Les enfants de 0 à 4 ans doivent en tout temps être sous la surveillance d'un adulte.
SANS HÉBERGEMENT NI NOURRITURE. Comprends les 3 tanchaz en soirée
Choix de l'atelier pour adulte de danse ou de musique.
SANS HÉBERGEMENT NI NOURRITURE. Comprends le tanchaz en soirée. Choix de l'atelier pour adulte de danse ou de musique.
L'option hébergement est complète! Vous pouvez vous inscrire pour l'atelier seulement et/ou vous mettre sur la liste d'attente. Nous vous contacterons dès qu'un lit se libère
Spectacle et tanchaz du samedi soir, à l'île Perrot.
La soirée sera précédée d'un tanchaz pour les enfants à 19 h
Spectacle et tanchaz du samedi soir, à l'île Perrot, 13 ans et moins.
La soirée sera précédée d'un tanchaz pour les enfants à 19 h.
