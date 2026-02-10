Les ExasParents - Ateliers-discussions pour parents d'ados

L'inscription à cette activité est gratuite pour les membres de l'organisme Village Famille Sutton. Vous pouvez devenir membre dès maintenant pour 25$/an par famille. Vous recevrez un lien pour le faire dans le courriel de confirmation.





Les places sont limitées.

Il est important de réserver sa place en prenant un billet et merci de nous aviser si vous ne pouvez pas venir afin que nous libérions la place pour un autre parent ! Une tisane vous sera offerte durant l'activité.