PME MTL Centre-Ouest

Organisé par

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À propos de cet événement

Accompagnement pour les commerces : maîtrisez votre contenu sur les réseaux

1350 Rue Mazurette

Montréal, QC H4N 1H2, Canada

Accompagnement individuel (3 h) avec l'expert item
Accompagnement individuel (3 h) avec l'expert
103,48 $

Prix : 90 $

TPS : 4,50 $

TVQ : 8,98 $

(valeur de 600 $)


Date à fixer avec l'expert. Il est obligatoire d'avoir participé à l'atelier au préalable.


L’inscription est sujette à validation par notre équipe selon les critères d’admissibilité. PME MTL Centre-Ouest se réserve le droit de refuser une inscription, d’annuler une participation et d’effectuer un remboursement complet, le cas échéant.


Les billets sont non remboursables.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!