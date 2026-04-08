PME MTL Centre-Ouest

Organisé par

PME MTL Centre-Ouest

À propos de cet événement

Atelier et accompagnement pour les commerces : améliorez votre visibilité en ligne

1350 Rue Mazurette

Montréal, QC H4N 1H2, Canada

Atelier en groupe (gratuit) en présentiel item
Atelier en groupe (gratuit) en présentiel
Gratuit

Le 29 avril, de 9 h à 11 h

En présentiel, 1350 rue Mazurette, bureau 400

Atelier en groupe (gratuit) en ligne item
Atelier en groupe (gratuit) en ligne
Gratuit

Le 29 avril, de 9 h à 11 h, via Teams

Accompagnement individuel (3 h) avec l'expert item
Accompagnement individuel (3 h) avec l'expert
103,48 $

Prix : 90 $

TPS : 4,50 $

TVQ : 8,98 $

(valeur de 600 $)


Date à fixer avec l'expert.


L’inscription est sujette à validation par notre équipe selon les critères d’admissibilité. PME MTL Centre-Ouest se réserve le droit de refuser une inscription, d’annuler une participation et d’effectuer un remboursement complet, le cas échéant.


Les billets sont non remboursables.

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