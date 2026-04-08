Atelier et accompagnement pour les commerces : améliorez votre visibilité en ligne

Organisé par
À propos de cet événement
Le 29 avril, de 9 h à 11 h
En présentiel, 1350 rue Mazurette, bureau 400
Le 29 avril, de 9 h à 11 h, via Teams
Prix : 90 $
TPS : 4,50 $
TVQ : 8,98 $
(valeur de 600 $)
Date à fixer avec l'expert.
L’inscription est sujette à validation par notre équipe selon les critères d’admissibilité. PME MTL Centre-Ouest se réserve le droit de refuser une inscription, d’annuler une participation et d’effectuer un remboursement complet, le cas échéant.
Les billets sont non remboursables.
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