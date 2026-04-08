Atelier et accompagnement pour les commerces : améliorez votre visibilité en ligne

Prix : 90 $

TPS : 4,50 $

TVQ : 8,98 $

(valeur de 600 $)





Date à fixer avec l'expert.





L’inscription est sujette à validation par notre équipe selon les critères d’admissibilité. PME MTL Centre-Ouest se réserve le droit de refuser une inscription, d’annuler une participation et d’effectuer un remboursement complet, le cas échéant.





Les billets sont non remboursables.