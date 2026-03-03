Église Gospelvie

Organisé par

Église Gospelvie

À propos de cet événement

Atelier - La Force d'une Équipe Alignée

1455 Av. Papineau

Montréal, QC H2K 4H5, Canada

Participation à l'Atelier
Gratuit

La force d’une équipe alignée au sein d’une église locale, ce n’est pas seulement une question de talents ou de compétences, c’est d’abord une question de cœur et de vision commune. 

Service de garde
Gratuit

Un service de garde sera offert pour des enfants de 0 à 11 ans. Pour les enfants en bas de 3 ans, les parents sont responsables d'apporter la nourriture / collation / breuvage nécessaire pour leur enfant.

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