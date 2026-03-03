Atelier - La Force d'une Équipe Alignée

Organisé par
À propos de cet événement
La force d’une équipe alignée au sein d’une église locale, ce n’est pas seulement une question de talents ou de compétences, c’est d’abord une question de cœur et de vision commune.
Un service de garde sera offert pour des enfants de 0 à 11 ans. Pour les enfants en bas de 3 ans, les parents sont responsables d'apporter la nourriture / collation / breuvage nécessaire pour leur enfant.
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