Organisé par

La porte rouge, coopérative pour artisans du théâtre

Atelier Meisner

750 Rue Mistral

Montréal, QC H2P 1Z2, Canada

10 $

Classe d'essai. 7 septembre 18h-21h

160 $

Phase 1. (12hrs/ 4 semaines) Lundi 10h-13h. 15-22-29 septembre +6 octobre

160 $

Phase 2. (12hrs / 4 semaines) Lundi 10h-13h. Les 13, 20, 27 octobre; 3 novembre.

160 $

Phase 3. (12hrs / 4 semaines) Lundi 10h-13h: Les 10, 17, 24 novembre; 1er décembre

"Cours à la pièce" / "Drop-in class"
45 $

UNE AUTORISATION DE L'INSTRUCTEUR/TRICE EST NÉCESSAIRE POUR S'INSCRIRE À CE COURS.

